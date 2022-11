Um die europäischen Lebensmittelsysteme nachhaltiger, fairer und gesunder zu gestalten, hat die EU das 10-Jahres-Programm „From Farm to Fork“ („Vom Hof auf den Tisch“) ins Leben gerufen. Dieses sieht unter anderem vor, dass der Anteil des Öko-Landbaus bis 2030 um 30 Prozent ansteigt und sich der Einsatz von chemischen Pestiziden um die Hälfte reduziert. Erreicht werden soll das über ein Verbot vieler Pflanzenschutzmittel und eine schrittweise Senkung der Grenzwerte von Pestiziden. Dem Commission’s Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) zufolge – das ist das Europäische Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel in der Europäischen Union –­ betraf das alleine 2020 knapp 60 verschiedene Arten von chemischen Pestiziden. Doch gibt es Alternativen? Und falls ja, sind diese wirkungsvoll, nachhaltig und kostengünstig?