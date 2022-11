Wien (APA-ots) - Der Staatspreis Innovation 2022 geht an das niederösterreichische Unternehmen DSM Austria GmbH. Mit ihrer Innovation leisten sie einen wichtigen Beitrag zur sicheren und gesunden Ernährung von Tieren und Menschen. "Wir erleben aktuell eine Reihe von globalen und lokalen Krisen. Nach der Pandemie stehen wir nun vor Herausforderungen im Bereich Energie, Teuerungen und Lieferketten. Innovation ist hier ein zentraler Schlüssel zur Lösung. Mit dem Staatspreis Innovation werden herausragende Leistungen von Unternehmen in diesem Bereich ausgezeichnet und somit sichtbar gemacht. Damit entfalten diese Projekte als Erfolgsbeispiele Strahlkraft und machen Innovation sichtbar. Ich gratuliere DSM Austria herzlich zu ihrer Auszeichnung und innovativen Leistung", so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher anlässlich der Verleihung des Staatspreis Innovation.

Der Staatspreis Innovation wird im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) organisiert und wurde in diesem Jahr bereits zum 42. Mal vergeben. Zusätzlich zur Prämierung der innovativsten Unternehmen wurden im Vorfeld des Events auch die zukünftigen Innovator/innen im Rahmen des aws First Pitch Day vorgestellt. Dabei wurden innovative Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer auf die Bühne gebeten. Die besten drei Projekte wurden zudem beim Staatspreis Innovation vorgestellt.



Biotechnologisches Verfahren ausgezeichnet



Die DSM Austria GmbH erhält den diesjährigen Staatspreis Innovation für das Projekt "ZENzyme", ein Beitrag zur sicheren Ernährung für Tier und Mensch: Gegen das Schimmelpilzgift Zearalenon wurde ein Enzym entwickelt, das das Gift in ein unschädliches

Stoffwechselprodukt umwandelt.

Mit Schimmelpilzen ist nicht zu spaßen: Schon in geringen Mengen können ihre Stoffwechselprodukte, sogenannte Mykotoxine auf Mensch und Tier giftig wirken. Eines davon, genannt Zearalenon, taucht besonders häufig auf Futtermitteln wie Mais, Weizen und Soja auf, in Europa ist fast die Hälfte aller Proben davon befallen. Auch der Kampf gegen Zearalenon ging bisher mit unerwünschten Nebenwirkungen einher. Die DSM Austria GmbH in Getzersdorf, vormals als BIOMIN bekannt, bekämpft das Gift nun mit einem biotechnologisch entwickelten Enzym. ZENzyme wandelt das giftige Stoffwechselprodukt rasch und endgültig in ein ungiftiges um. Fütterungsstudien haben die Wirksamkeit nachgewiesen, nun kann das Produkt auf den Markt und für größere Lebensmittelsicherheit in Ernährung und Landwirtschaft sorgen.