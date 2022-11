Janick Mensinger ist der beste Nachwuchsmaler Deutschlands!/Zwei Tage haben sie alles gegeben, jetzt ist es entschieden. (FOTO)

Frankfurt/Nürnberg (ots) - Janick Mensinger hat den Bundesleistungswettbewerb,

die Deutsche Meisterschaft des Maler- und Lackiererhandwerks, gewonnen. Der

junge Mann ist für Hessen angetreten und hat 13 andere Teilnehmer und

Teilnehmerinnen hinter sich gelassen.



"Das hätte ich nie gedacht, alle hier waren so gut! Ich freue mich sehr auf

alles, was jetzt kommt!" staunte der Sieger, der 2020 Abitur gemacht und danach

die Ausbildung im Familienbetrieb begonnen hat. "Für mich stand immer fest, dass

ich ins Handwerk will. Es gibt nichts Befriedigenderes, als etwas mit den

eigenen Händen zu schaffen."