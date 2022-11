LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Quartalsbericht sei nach den Vorabsignalen ein "Non-event" gewesen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Augen seien auf 2023 gerichtet, und der Markt erwarte einen 6-prozentigen Rückgang der deutschen Werbeumsätze. Sollte es dabei bleiben, dürften sich die Papiere der Unterföhringer überdurchschnittlich entwickeln, so Roch. In den beiden jüngsten globalen Rezessionen habe der Abschwung aber bei 15 Prozent gelegen./ag/ajx

