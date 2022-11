Lisen Imprinting Diagnostics kündigt innovative und hochpräzise Diagnostiklösung zum Nachweis von Schilddrüsenkrebs an

WILMINGTON, DELAWARE / ACCESSWIRE / 16. November 2022 / Lisen Imprinting Diagnostics (LisenID) kündigt ein innovatives und revolutionäres epigenetisches Diagnoseverfahren zur Erkennung von Schilddrüsenkrebs an. Die klinischen Forschungsergebnisse wurden im Journal of Clinical Oncology (JCO), einer renommierten und Peer-geprüften medizinischen Fachzeitschrift der American Society of Clinical Oncology (ASCO), veröffentlicht. In der Studie geht es um die QCIGISH-Technologie (Quantitative Chromogenic Imprinted Gene In-Situ Hybridization) von LisenID, die den aberranten Expressionsstatus krebsbezogener geprägter Gene intuitiv in visualisierte Signale in den Zellkernen übersetzen kann und so eine objektive klinische Quantifizierung der Krebszellenexpressionen ermöglicht.