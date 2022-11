Vanadium Redox Flow Batterien sind als große Speicher die Lösung für Erneuerbare Energien. Doch während in Deutschland in der aktuellen Energiekrise viel diskutiert wird, wird in China bereits gehandelt. Dort werden jetzt immer mehr Vorhaben verwirklicht, was massive Auswirkungen auf die Vanadium-Nachfrage haben wird.

Deutschland steckt mitten in einer von den vergangenen Regierungen verbockten Energiekrise. Die einseitige Abhängigkeit beim Gas von Russland, der überhastete Ausstieg aus der Atomkraft und die bürokratische Ausbremsung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien kosten nicht nur hunderte Milliarden, sondern gefährden auch die Zukunft von energieintensiven Branchen. Erst diese Woche hieß es aus den USA, das Deutschland als Investitionsstandort für eine ganze Reihe von Industrien nicht mehr in Frage kommen werde, wenn die grundlegenden Energie-Probleme nicht zügig gelöst werden.

Eine Lösung ist die Energieproduktion aus Wind und Solar. Der Wind an der Küste weht intensiv und genug Sonne gibt es angesichts der fortschreitenden Klimaveränderungen ohnehin genug. Das Problem der Speicherung der Energie aus erneuerbaren Quellen sorgte aber bisher immer für Fragezeichen. Dabei wird schon seit mehr als 30 Jahren an Vanadium Redox Flow Batterien gearbeitet, die als große Energiespeicher heute die beste Lösung darstellen. Sie sind deutlich sicherer als Lithium-Ionen-Batterien, können 15.000 bis 20.000 Mal geladen werden und haben eine lange Lebensdauer. Doch der Einsatz hierzulande scheint noch in weiter Ferne.

In anderen Erdteilen ist man da weiter. In China beginnt im Prinzip jetzt schon die Kommerzialisierung und breite Anwendung der Technologie. Schon 1995 hatte das erste chinesische Forschungsinstitut einen Prototyp entwickelt. 2022 wird schon massiv investiert. Am 20. September begann der Bau des ersten Gigawatt Vanadium-Energiespeichers in der Provinz Xinjiang. Schon Ende kommenden Jahres soll es ans Energienetz angeschlossen werden. In der Provinz Hunan werden knapp 100 Mio. Dollar in einen entsprechenden Speicher investiert, in Dalian soll schon diesen Oktober der Anschluss ans Netz erfolgen. Dort können bis zu 400.000 kWh gespeichert werden; genug, um 200.000 Einwohner zu versorgen.