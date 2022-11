Innofreight strebt durch digitale Innovation mit Nexxiot den sichersten Güterwagenpark für den Schienengüterverkehr in Europa an

Innofreight digitalisiert den gesamten Fuhrpark der InnoWaggons, um einen neuen europäischen Maßstab für Sicherheit und Effizienz zu setzen. Das Unternehmen, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, setzt auf die weltweit modernste Technologie, um den Schienengüterverkehr in ganz Europa sicherer zu machen.

BRUCK AN DER MUR, Österreich und ZÜRICH, 16. November 2022 /PRNewswire/ -- Innofreight, das preisgekrönte Unternehmen für europäische Schienenlogistik, hat sich für Nexxiot entschieden, um die Digitalisierung seines gesamten Fuhrparks abzuschließen. Das Unternehmen, das gerade seinen neuen Hauptsitz in Bruck an der Mur in Österreich bezogen hat, arbeitet eng mit seinen Kunden und der gesamten Branche zusammen, um Container, Waggons und Entladesysteme zu entwickeln, die den Schienengüterverkehr ständig optimieren. Innofreight setzt sich für höchste professionelle Standards, Innovation und modulare Lösungen für maximale Kapazitäten in ganz Europa ein, um den ökologischen Fortschritt voranzutreiben und die Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu unterstützen.