USD/JPY: Dollar verliert Rückenwind und erhält Gegenwind

von Sven Weisenhaus

In der Hoffnung auf weniger stark und weit steigende (Leit-)Zinsen feuern die Aktienmärkte derzeit ein Kursfeuerwerk nach dem anderen ab. Waren es in der vergangenen Woche die Verbraucherpreisdaten aus den USA, welche die laufenden Kurserholungen befeuert haben (siehe „US-Inflationsdaten sorgen für Erleichterungsrallys“), so motivierten gestern die US-Erzeugerpreise die Bullen noch einmal zu Käufen.

US-Erzeugerpreise steigen weniger stark als erwartet

Denn auch die Preise der Hersteller stiegen im Oktober nicht mehr so stark wie zuvor und weniger stark als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten sie um 8,0 zu. Ökonomen hatten mit 8,3 % gerechnet, nach 8,4 % im September.