37,9 % der Studierenden in Deutschland waren 2021 armutsgefährdet

WIESBADEN (ots) -



- 38,5 % der Studierenden waren finanziell nicht in der Lage, unerwartete

größere Ausgaben zu bestreiten

- Wohnkosten: Ein Viertel der Studierenden insgesamt und mehr als die Hälfte

derjenigen, die allein oder in Studierenden-WGs lebten, galt 2021 als

überbelastet



Das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung soll Studierende unterstützen,

die angesichts geringer Einkommen durch die aktuell hohen Preise besonders

belastet sind. 37,9 % der Studierenden in Deutschland waren im Jahr 2021

armutsgefährdet. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des

Weltstudierendentags am 17. November anhand von Erstergebnissen der Erhebung zu

Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 2021 mit. Noch deutlich höher war das

relative Armutsrisiko für diejenigen, die allein oder ausschließlich mit anderen

Studierenden zusammenlebten: Gut drei Viertel (76,1 %) von ihnen waren

armutsgefährdet. Zum Vergleich: Insgesamt waren im vergangenen Jahr 15,8 % der

Bevölkerung in Deutschland von Armut bedroht.