Knapp 86 % der Tarifbeschäftigten erhalten 2022 Weihnachtsgeld / Im Durchschnitt liegt das tarifliche Weihnachtsgeld bei 2 747 Euro brutto

WIESBADEN (ots) - 85,7 % der Tarifbeschäftigten in Deutschland erhalten im Jahr

2022 Weihnachtsgeld. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist der

Anteil der Tarifbeschäftigten mit Weihnachtsgeldanspruch in Ostdeutschland mit

88,5 % etwas höher als in Westdeutschland mit 85,3 %. Die Höhe des

Weihnachtsgeldes aller Tarifbeschäftigten liegt im Jahr 2022 in Deutschland

durchschnittlich bei 2 747 Euro brutto. Das sind 2,6 % mehr als 2021 (2 677

Euro). Dabei ist das durchschnittliche Weihnachtsgeld der Tarifbeschäftigten in

Westdeutschland (2 768 Euro) um 6 % höher als in Ostdeutschland (2 611 Euro).



Wie bereits auch in den Vorjahren unterscheiden sich die Weihnachtsgeldzahlungen

in den Wirtschaftsabschnitten nicht nur hinsichtlich der durchschnittlichen

Höhe, sondern auch beim Anteil der Tarifbeschäftigten, die ein Weihnachtsgeld

erhalten.