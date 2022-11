WIESBADEN (ots) -



- 63,0 Milliarden Euro Investitionen im Jahr 2021

- Investitionen noch 10,9 % niedriger als im Vorkrisenjahr 2019



Im Jahr 2021 hat die deutsche Industrie 63,0 Milliarden Euro in Sachanlagen

(z.B. Maschinen, Grundstücke mit Bauten, Werkzeuge) investiert. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 2,1 Milliarden Euro oder

3,5 % mehr als im Vorjahr. Gegenüber 2019, dem Jahr vor der Corona-Krise, lag

das Investitionsvolumen allerdings 10,9 % niedriger. Damals hatte die deutsche

Industrie noch 70,6 Milliarden Euro investiert.





Fast die Hälfte (49,8 %) der Investitionen, nämlich 31,3 Milliarden Euro,entfiel 2021 auf die vier größten Branchen: Herstellung von Kraftwagen undKraftwagenteilen, Herstellung von chemischen Erzeugnissen, Maschinenbau sowieHerstellung von Nahrungs- und Futtermitteln.Investitionen steigen in fast allen Branchen - außer in der AutomobilindustrieDen stärksten Anstieg der Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 27,8 % auf 3,8Milliarden Euro verzeichneten die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowievon elektronischen und optischen Erzeugnissen. Deutlich erhöht hat sich auch dasInvestitionsvolumen in der Herstellung von Metallerzeugnissen (+13,4 % auf 4,1Milliarden Euro) sowie in der chemischen Industrie (+11,9 % auf 6,9 MilliardenEuro). Einen Anstieg gab es auch im Maschinenbau (+4,7 % auf 6,3 MilliardenEuro). Lediglich die Automobilindustrie verzeichnete einen Rückgang um 1,2 % auf13,5 Milliarden Euro.Methodische Hinweise:Für die Angaben zur Industrie werden rechtliche Einheiten mit 20 und mehrtätigen Personen im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus undder Gewinnung von Steinen und Erden erfasst.Als rechtliche Einheit gilt die kleinste Einheit, die aus handels- und/odersteuerrechtlichen Gründen Bücher führen und einen Jahresabschluss aufstellenmuss. Dazu gehören auch deren Verwaltungs- und Hilfsbetriebe u.Ä. sowie auchalle nichtproduzierenden Teile (z.B. Handelsabteilungen), jedoch keineZweigniederlassungen im Ausland und keine rechtlich selbstständigenTochtergesellschaften.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5371326OTS: Statistisches Bundesamt