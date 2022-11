WARBURG RESEARCH stuft Vonovia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Simon Stippig lobte am Dienstag das aktive Bilanzstrukturmanagement des Immobilienkonzerns nach Begabe einer mehrfach überzeichneten Anleihe. Damit werde das Refinanzierungsrisiko gemildert./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2022 / 12:45 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 23,97EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Simon Stippig

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m