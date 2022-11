Elektros beginnt mit Gesprächen mit italienischem Luxusauto-Designunternehmen Pininfarina

Elektros freut sich, den Beginn von Gesprächen mit dem italienischen Luxusauto-Designunternehmen Pininfarina bekannt zu geben.

Die 1930 gegründete Pininfarina S.p.A. ist ein italienisches Designunternehmen für Luxusautos mit Hauptsitz in Cambiano in Italien.

Pininfarina ist in Italien, Deutschland, China und den USA in den Bereichen Design und Konstruktion tätig und vertreibt Ersatzteile und Prototypen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Aerodynamik und Aeroakustik, Fahrzeugtechnik, Sonderanfertigungen und Windkanäle und ist vor allem in der Automobil-, Fahrzeugproduktions- und Transportbranche tätig.

Der Battista Hyper GT ist das erste rein elektrische, emissionsfreie Luxusfahrzeug der Marke Pininfarina mit einer Höchstgeschwindigkeit von 270 mph und einer Reichweite von 310 Meilen mit einer einzigen Ladung. https://www.youtube.com/watch?v=-xRb0cD2b90

Automobili Pininfarina hat seinen Sitz in München in Deutschland und verfügt über ein Team von erfahrenen Führungskräften aus dem Bereich der Luxus- und Premiumautomarken. Der Battista Hyper GT und alle zukünftigen Modelle werden unter dem Markennamen Pininfarina auf allen wichtigen Märkten der Welt verkauft und in Italien von Hand entworfen, konstruiert und produziert.

Das Unternehmen ist bestrebt, die begehrteste und nachhaltigste Luxusautomarke der Welt zu werden, und ist eine 100-%-Investition von Mahindra & Mahindra Ltd. https://www.automobili-pininfarina.com/

Über Elektros, Inc.

Elektros (OTC PINK:ELEK) ist ein amerikanisches Unternehmen für Elektromobilität, das innovative Transportlösungen für Verbraucher und Unternehmen entwickelt. Die Automobilbranche steht in den nächsten zehn Jahren vor einem existenziellen Umbruch, um CO2-Neutralität zu erreichen. Elektros adressiert diesen Paradigmenwechsel mit Mobilitätstechnologien, die Nachhaltigkeit für ein transformatives Nutzererlebnis unterstützen. Elektros hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern bereits ab 2023 ein überzeugendes und völlig neues Elektrofahrzeug-Erlebnis namens Elektros Sonic zu bieten. www.elektrosmotors.com