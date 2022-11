BERLIN (dpa-AFX) - Nach jahrelangem Streit über Rentenansprüche aus DDR-Zeiten will Sozialminister Hubertus Heil nun bis Jahresende einen Härtefallfonds mit 500 Millionen Euro an den Start bringen. "Unser Ziel ist ein zügiger Abschluss der Beratungen, damit alle weiter notwendigen Schritte noch in diesem Jahr umgesetzt werden", erklärte sein Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Angaben der Grünen können bedürftige Rentner auf Einmalzahlungen von 2500 Euro hoffen. Beteiligen sich die Länder, könnten es 5000 Euro werden. Die Linke hält das für viel zu wenig und fordert einen größeren Empfängerkreis. Auch aus Ländern wie Thüringen kommen Vorbehalte. Die Abstimmung in der Bundesregierung ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen.