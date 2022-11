Starke EBIT-Entwicklung in Q3 - Guidance und Prognosen erhöht

Allterco hat am Montagabend nach Börsenschluss starke endgültige Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und gestern einen Conference Call abgehalten. Im Vorfeld hatte das Unternehmen bereits die Topline-Entwicklung berichtet und die Guidance für das laufende Jahr erhöht.



Umsatzentwicklung wie vorab berichtet: Der Umsatz konnte im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 116,6% auf 22,1 Mio. BGN gesteigert werden (MONe: 20,2 Mio. BGN). Neben der starken Entwicklung im B2B erfreuten sich in Q3 insbesondere die hochpreisigen Energiemanagement-Produkte (EM) einer hohen Nachfrage, die aufgrund der Energiekrise ggü. dem Vorjahr etwa um den Faktor 10 höher ausfiel. Für das vierte Quartal hat das Unternehmen diverse Initiativen für das traditionell starke Saisongeschäft um Weihnachten vorgesehen, die eine anhaltend positive Entwicklung in Q4 stützen dürften.

Ergebnissprung trotz Aufbau von Strukturkosten - Cash Flow durch lieferkettenbedingten WC-Aufbau geprägt: Die Rohertragsmarge konnte in Q3 mit einem Wert von 52,9% sowohl gegenüber dem Vorjahr (45,1%) als auch dem Vorquartal (42,9%) gesteigert werden. Auf Nachfrage bestätigte uns das Unternehmen, dass es aufgrund der Umstellung des ERP-Systems in Q2 zu einigen Vorzieheffekten in der Verbuchung von Materialkosten sowie Währungseffekten kam, welche den Rohertrag in Q2 und Q3 verzerrt haben. Wir gehen davon aus, dass die normalisierte Rohertragsmarge bei ca. 50% gelegen haben dürfte, was auch unserer Erwartung für das vierte Quartal entspricht. Das EBIT konnte entsprechend - trotz des deutlichen Aufbaus der Strukturkosten (OPEX: Q3/22: 6,6 Mio. BGN vs. Q3/21: 2,8 Mio. BGN) - deutlich auf 6,2 Mio. BGN zulegen (Vorjahr: 3,4 Mio. BGN) und damit unsere Erwartung übertreffen (5,1 Mio. BGN). Der negative Free Cash Flow (9M/22: -3,6 Mio. BGN vs. VJ.: 3,9 Mio. BGN) ist im Hinblick auf das stärkere Wachstum (9M/22: 50,1% yoy vs. 9M/21: 31,2% yoy) sowie die Erhöhung der Lagerreichweite zur Sicherung der Lieferfähigkeit u.E. nicht verwunderlich. Mit einer Nettoliquidität von 22,5 Mio. BGN ist das Unternehmen zudem mehr als ausreichend finanziert, um das weitere organische Wachstum zu stemmen.



