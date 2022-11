Global Media Congress in Abu Dhabi eröffnet

Abu Dhabi / Berlin (ots) - Die erste Ausgabe des Global Media Congress (GMC) in

Abu Dhabi wurde unter der Schirmherrschaft von S.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al

Nahyan, dem stellvertretenden Premierminister und Minister des Präsidentenhofs,

am Mittwoch eröffnet.



Die Konferenz mit Ausstellung wird von der ADNEC-Gruppe in Zusammenarbeit mit

der Emirates News Agency (WAM) organisiert.