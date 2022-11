Erneuerbare Energien bleiben trotz geplanter Gewinnabschöpfung wirtschaftlich profitabel, aber Verunsicherung des Markts könnte den weiteren Ausbau bremsen (+Webinar am Freitag, 18.11.2022) (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Studie von Aurora Energy Research zu Auswirkungen der von der Bundesregierunggeplanten befristeten Gewinnabschöpfung bei Stromerzeugern- Langfristige Wirtschaftlichkeit von Erneuerbare-Energien-Anlagen ist trotzAbschöpfung gegeben, Profitabilität bleibt erhalten- Verunsicherung der Marktteilnehmer ist größeres Risiko: Zurückhaltung beiInvestoren könnte Erneuerbaren-Ausbau weiter bremsen- Um Planungssicherheit wiederherzustellen, muss die Politik schnell Klarheitüber zukünftige Regelungen und Reform des Strommarktdesigns schaffen- Kostenloses öffentliches Webinar zu den Studienergebnissen: Freitag, 18.November 2022, 11:00 Uhr; Anmeldung hier (https://auroraenergyresearch.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=auroraenergyresearch&service=6&rnd=0.13889455968114217&main_url=https%3A%2F%2Fauroraenergyresearch.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000568fc7c421295f8c35d1453845091c76587e95acb58e300014dd871c458e54c93%26siteurl%3Dauroraenergyresearch%26confViewID%3D243748561719663682%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAUEgYa_ltfs8TMfpvlRtapi9qT7DW1-DwE_1uq05oZ64g2%26)Die geplante Abschöpfung von Übergewinnen bei Stromerzeugern bewirkt kurzfristigerhebliche Einnahmenverluste für Erneuerbare-Energien-Betreiber. Allerdingssorgen die zeitliche Befristung und moderate Obergrenzen dafür, dass dieAuswirkungen auf die langfristige Wirtschaftlichkeit überschaubar sind und dieAnlagen weiterhin profitabel bleiben. Kritischer als der unmittelbare Einflussauf die Renditen sind der Vertrauensverlust und die Unsicherheit, die derEingriff in den Strommarkt verursacht. Daher sollte die Politik auf EU- undnationaler Ebene möglichst schnell Klarheit über das zukünftige Strommarktdesignschaffen. Zu diesem Ergebnis kommendie Energiemarktexperten von Aurora EnergyResearch in einer Analyse der Pläne der Bundesregierung.Ein in der vergangenen Woche öffentlich gewordenes Konzept des Wirtschafts- undKlimaministeriums sieht vor, Zufallsgewinne von Stromerzeugern abzuschöpfen unddamit Entlastungen für Endverbraucher und Unternehmen zu finanzieren, die unterden deutlich gestiegenen Energiepreisen leiden. Betreiber vonErneuerbaren-Anlagen sowie Atom- und Braunkohle-Kraftwerken sollenvoraussichtlich von Dezember 2022 bis Juni 2023 verpflichtet werden, Gewinne amSpotmarkt, sofern sie gesetzlich festgelegte Grenzen überschreiten, zu 90Prozent an den Staat abzuführen. Für Strom, der nicht am Spotmarkt, sondern an