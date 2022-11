Verkauf des insolventen Flughafens Hahn verzögert sich weiter

HAHN (dpa-AFX) - Die Käufer des insolventen Hunsrück-Flughafens Hahn in Rheinland-Pfalz haben trotz abgelaufener Frist die Kaufsumme noch nicht bezahlt. "Der Vollzug des Kaufvertrags verzögert sich leider nochmals", teilte der Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner am Mittwoch ohne Nennung von Einzelheiten mit. Eine verlängerte Frist zur Überweisung des Geldes war in der Nacht zum Mittwoch abgelaufen.

Plathner teilte mit, er stehe weiter mit dem Käufer, der Investorengruppe Swift Conjoy GmbH, in Kontakt, um den Vollzug zu realisieren. "Gleichzeitig prüfe ich aber weitere Maßnahmen, um schnell Klarheit für den Flughafen Frankfurt-Hahn zu schaffen. Der Flughafenbetrieb wird in vollem Umfang weitergeführt."