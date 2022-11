Es hieß, der Entwickler MetaQuotes sei von Apple darüber informiert worden, dass die App nicht den Richtlinien entspreche. Seitdem hat sich an diesem Zustand nichts geändert und alle Welt rätselt, woran das liegen könnte. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich beim Ausschluss einer der beliebtesten Trading-Softwares aus dem App Store um eine Maßnahme handelt, um die Sanktionen des Westens gegen Russland umzusetzen. Denn es handelt sich beim Hersteller um ein russisches Unternehmen, welches eigenen Angaben zufolge mit Apple Kontakt aufgenommen hat, um das Problem zu lösen.

Hierzulande bieten Broker wie z.B. CMC Markets Desktop-Lösungen für den MetaTrader4 an. In Deutschland schließt die Regulierung die Nachschusspflicht für Privatkunden aus und im Fall einer Insolvenz des Brokers greift die Einlagensicherung. Kunden, die die iOS-App bereits heruntergeladen haben, sind grundsätzlich nicht betroffen. Dennoch könnte die Maßnahme langfristig den Erfolg von MT4 beeinträchtigen. MetaQuotes selbst sprach in einer ersten Reaktion von erheblichen finanziellen Verlusten und sieht die gesamte Branche betroffen. Aber was macht die Software eigentlich so beliebt, dass mittlerweile mehr als 16 Millionen Kunden mit ihr handeln? Das Unternehmen spricht bei MT4 und seinem Nachfolger MT5 von einem Marktanteil von insgesamt 80 Prozent.