AUCNET erweitert sein Geschäft mit gebrauchten Luxuswaren mit der Eröffnung von Auslandsniederlassungen in Europa und den USA

TOKIO, 16. November 2022 /PRNewswire/ -- AUCNET INC. (im Folgenden „AUCNET"), ein in Tokio ansässiges Online-Auktionsunternehmen, wird seine Tochtergesellschaft AUCNET CONSUMER PRODUCTS INC. (im Folgenden „ACP") erweitern. Es wird ab diesem November zwei neue internationale Niederlassungen eröffnen, eine davon in Kopenhagen, Dänemark, und die andere in Los Angeles, Kalifornien, USA. Jeder Zweig repräsentiert ACP jeweils in Europa und Nordamerika. Die europäische Niederlassung wird von COO Masaaki Furukawa und die US-Niederlassung von COO Ayako Yamazaki betrieben, wobei Yasuto Saito als CEO beider Niederlassungen fungiert. Durch die Ausweitung seines physischen Geschäfts nach Europa und Nordamerika hofft ACP, sich mehr Lieferanten von gebrauchten Luxuswaren sichern zu können, die es auf unkomplizierte Weise seinen Käufern zum Kauf anbieten kann.

Die Expansion fällt mit dem Wachstum des globalen Wiederverkaufsmarktes zusammen, der für Bekleidung, einschließlich Luxusmarkenartikel, im Jahr 2021 auf rund 35,4 Mrd. EUR* geschätzt wurde und bis 2026 voraussichtlich über 83,7 Mrd. EUR* liegen wird.(*1) Diese Wiederverkaufsbranche bietet zwar Produkte an, die weltweit profitable Gewinne erzielen, aber die Ware kommt oft nur von Privatpersonen, die sich für den Weiterverkauf entscheiden. Einen stabilen Zufluss dieser Artikel zu gewährleisten ist ein wesentlicher Teil des Prozesses, gestaltet sich jedoch weiterhin als schwierig.

Um dem Versorgungsproblem entgegenzuwirken, gründete AUCNET 2015 seine Tochtergesellschaft ACP. Das Unternehmen mit Sitz in Tokio, das vom Präsidenten und CEO Yasuto Saito geleitet wird, bedient derzeit mehr als 3.400 Nutzer weltweit. ACP führt Auktionen für Luxusmarkenartikel durch – mit einem jährlichen Verkauf von mehr als 657.000 Artikeln – und wird dafür gelobt, dass es eine der führenden B2B-Auktionen für gebrauchte Luxusartikel in Japan mit einem jährlichen Bruttowarenwert von mehr als 222 Millionen Euro** ist.

Durch die Erhöhung der Anzahl von Käufern in den Zielregionen und die Akquisition weiterer Verkäufer plant ACP, sein Wachstum im Ausland weiter auszubauen und weltweit einen zirkulären Vertrieb seiner Produkte zu schaffen.

Referenzen:

(*1) thredUP „2022 Fashion Resale Market and Trend Report"

https://www.thredup.com/resale/

* Umrechnung von USD in EUR auf der Grundlage des folgenden Kurses: 1 USD = 1,01 EUR (Stand: 2. November 2022).