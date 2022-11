DAX und Nervosität auf hohem Niveau

Der kühle Kopf der Nato in Brüssel und die anschließenden Meldungen, es würde sich um Teile einer ukrainischen Abwehrrakete handeln, verhinderten aber Schlimmeres auch am Aktienmarkt. Die Entwicklung zeigt aber deutlich, wie nervös Anleger zu Recht mit diesem Thema umgehen. Eine solche Eskalationsstufe würde den Markt wieder deutlich nach unten korrigieren lassen und damit eine Jahresendrally zunichtemachen.

Als gestern Abend die ersten Meldungen über einen Raketeneinschlag in Polen die Runde machten, wurde klar, wie fragil das Fundament einer Erholung an der Börse ist, wenn ein Krieg in Europa jederzeit eskalieren kann. Der Deutsche Aktienindex verlor auf außerbörslichen Plattformen innerhalb weniger Minuten mehr als 200 Punkte, auch weil die Wall Street ihre Gewinne nach besser als erwartet ausgefallenen Erzeugerpreisen wieder allesamt abgeben musste.

