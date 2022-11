Mit Beschäftigten regelmäßig über Arbeitsschutz sprechen (FOTO)

Köln (ots) - Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sollten in Unternehmen hohe

Priorität haben, gerade angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels. Ein

Instrument dazu ist die regelmäßige Unterweisung der Beschäftigten in

Arbeitsschutzfragen.



Damit Unterweisungen nicht als lästige Pflichtübung wahrgenommen werden, sollten

Chefs auf langweilige Monologe verzichten. Stattdessen sichert

partnerschaftliches Miteinander Lernerfolg und Motivation bei Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern. Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro

Medienerzeugnisse (BG ETEM) gibt in der aktuellen Ausgabe ihres Magazins "etem"

Tipps für eine erfolgreiche Unterweisung.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Führungskräfte müssen ihre Beschäftigten vor Beginn einer Tätigkeit und danachregelmäßig unterweisen - in der Regel einmal im Jahr, Auszubildende und unter18-Jährige sogar alle sechs Monate. Verantwortlich sind Unternehmerinnen undUnternehmer selbst oder von ihnen beauftragte Personen, wie zum Beispiel diedirekten Vorgesetzten der Beschäftigten.Zeit und Ort wählenDienstag und Mittwoch ist besser als Montag oder Freitag. Der Grund: Die meistenMenschen sind dienstags und mittwochs motivierter als am Wochenanfang oder-ende. Und die Tageszeit? Wer morgens frisch zur Arbeit kommt, ist meistaufnahmebereiter als kurz vor Feierabend. Auch der Ort ist wichtig: Direkt amArbeitsplatz kann frisch Gelerntes gleich eingeübt werden.Beschäftigte einbeziehenSicherheitseinrichtungen an Maschinen oder den sicheren Umgang mitArbeitsmitteln nicht nur vorführen. Besser dem Team die Möglichkeit geben, esgleich selbst auszuprobieren. Eine Unterweisung soll Arbeitsschutz begreifbarmachen - im wahrsten Sinne des Wortes. Wer nur zuhört, merkt sich etwa 20Prozent des Vorgetragenen. Wer Augen, Ohren und Hände nutzt, über Neues sprichtund es gleich ausprobiert, steigert die Merkquote auf bis zu 90 Prozent.Miteinander redenKeine langweiligen Monologe. Stattdessen schnell auf den Punkt kommen undZuhörerinnen und Zuhörer zum Mitmachen animieren. Das geht am besten mit Fragen:Was ist wichtig bei ihrer täglichen Arbeit? Vor welchen Herausforderungen stehensie? Und was ist nötig, um die Aufgaben bewältigen zu können? Die Antwortenliefern die Beschäftigten am besten im Dialog. So lassen sie sich am ehesten vompersönlichen Nutzen von mehr Arbeitssicherheit überzeugen.Themen bestimmenDer Arbeitsplatz bestimmt den Inhalt der Unterweisung. Basis ist immer dieGefährdungsbeurteilung. Auch hier sollten Führungskräfte die Beschäftigten