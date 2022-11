Macron spricht von zwei Einschlägen auf polnischem Boden

NUSA DUA (dpa-AFX) - Bei dem tödlichen Zwischenfall im Osten Polens nahe der Grenze zur Ukraine sind nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag zwei Raketen eingeschlagen. Zum Abschluss des G20-Gipfels auf Bali sagte Macron am Mittwoch: "Es sind zwei Geschosse auf polnischem Boden niedergegangen." Bislang war in den meisten Berichten nur von einer einzigen Rakete die Rede. Bei dem Einschlag kamen auf dem Gelände eines Bauernhofs zwei Menschen ums Leben.

Auf die Frage, von wem die Raketen abgefeuert worden seien, antwortete Macron, dies sei derzeit noch Gegenstand von Untersuchungen. "Heute können wir das nicht zuordnen. Wir müssen sehr vorsichtig bleiben."

US-Präsident Joe Biden hatte zuvor angedeutet, dass es sich um eine Flugabwehrrakete aus ukrainischen Beständen handeln könnte, die nach russischen Luftangriffen auf die Ukraine versehentlich in Polen niedergegangen sei./cs/DP/jha