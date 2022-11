Datenbank-Anbieter Exasol hält an gesenktem Umsatzziel fest

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Analyse-Datenbank-Anbieter Exasol bekommt die vom schwierigen Konjunkturumfeld geprägte Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren. Die Geschäfte liefen zuletzt nicht so gut wie ursprünglich gedacht. Daher hatte sich das Unternehmen erst Anfang November von seinem Jahresziel für die wiederkehrenden Umsätze aus Abonnements von 38,5 bis 40 Millionen Euro verabschiedet. Da Sparmaßnahmen aber wirken, rechnet der Vorstand zugleich mit einem geringeren bereinigten operativen Verlust als zuvor. Den neuen Ausblick sowie die bereits bekannten vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal bestätigte der Konzern am Mittwoch in Nürnberg.

So sollen die wiederkehrenden Umsätze aus Abonnements im laufenden Jahr 35,5 bis 37 Millionen Euro erreichen, wie das Unternehmen mitteilte. Ende September hatte Exasol wiederkehrende Umsätze von 33,9 Millionen Euro in den Büchern, fast ein Viertel mehr als vor einem Jahr.