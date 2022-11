DER Touristik Group verabschiedet konzernweite Kinderschutzrichtlinie / Neue Prozesse und strenge Regeln werden weltweit eingeführt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln/Frankfurt (ots) - Der Reisekonzern DER Touristik setzt sich verstärkt fürden Schutz von Kindern im Tourismus ein und verabschiedet zum 20. November 2022,dem internationalen Tag der Kinderrechte, erstmals eine gruppenweiteKinderschutzrichtlinie. Diese gilt für alle Unternehmenseinheiten. Dazu zählenReiseveranstalter, Zielgebietsagenturen, die eigenen Hotels sowie Reisebüros."Wir engagieren uns bereits seit vielen Jahren in mehreren Brancheninitiativenund im Rahmen des Kinderschutzkodex für Tourismusunternehmen (The Code) füreinen besseren Schutz von Kindern vor Missbrauch im Tourismus", sagt SörenHartmann, CEO DER Touristik Group. "Bisher lag unser Fokus auf der Präventionvon sexueller Ausbeutung - die neue Kinderschutzrichtlinie geht weit darüberhinaus", so Hartmann.Der neuen Kinderschutzrichtlinie vorausgegangen ist eine Risikoanalyse dertouristischen Angebote und eine Bewertung, wie sich diese auf die Wahrung derKinderrechte auswirken. Dazu zählen beispielsweise Schul- und Waisenhausbesucheim Rahmen von Reisen. "Oftmals sind solche Angebote mit den besten Absichtenaufgesetzt worden und sollen auch der Spendengenerierung dienen. Aberletztendlich schaden sie den Kindern mehr, als sie ihnen nutzen", so das Fazitvon Laura Steden, Director Corporate Responsibility der DER Touristik Group. Sowerden bei Schulbesuchen geschützte Lernorte gestört, finanzielle Abhängigkeitenerzeugt und die Persönlichkeitsrechte der Kinder missachtet.Mit der Kinderschutzrichtline gibt die DER Touristik Group ihren weltweitenEinheiten klar definierte Prozesse und Anforderungen vor. Diese beinhalten u.a.Anforderungen an die Produkte, Hilfestellung zur Kommunikation von Kinderechtenund zum Kinderschutz, Maßnahmen zur Schulung und Sensibilisierung vonMitarbeitenden der Veranstalter, Reisebüros, Hotels, Zielgebietsagenturen, derReisleitung und von Partnern sowie zur Aufklärung von Kunden.Auch die bereits existierenden Meldemechanismen werden im Rahmen der neuenKinderschutzrichtlinie erweitert. Bisher lag der Fokus auf der Meldeplattformhttp://www.nicht-wegsehen.net , auf der Verdachtsfälle und Hinweise auf sexuelleAusbeutung von Kindern gemeldet werden können. Zusätzlich eingeführt werdeninterne Melde- und Eskalationsmechanismen, um frühzeitig Missstände aufzudeckenund Betroffenen Unterstützung anzubieten.Maßnahmen der Kinderschutzrichtlinie der DER Touristik Group sind u.a.:- Schul- und Waisenhausbesuche werden künftig als unzulässig klassifiziert und