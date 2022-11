Energiekrise Deutsche Chemie im Geschäfts- und Stimmungstief (FOTO)

Basel, Mannheim (ots) - CHEMonitor-Studie sieht ungenutztes Potenzial in Afrika



Nicht nur die Geschäftserwartungen, sondern auch die Zufriedenheit der deutschen

Chemiebranche mit dem Standort Deutschland haben einen historischen Tiefpunkt

erreicht. Wesentliche Gründe dafür sind Preise und Verfügbarkeit von Rohstoffen

und Energieträgern, die zu Produktionsdrosselungen und Umsatzrückgang im 3.

Quartal 2022 geführt haben. Mittelfristige Lösungschancen für die

Herausforderungen bieten sich in Afrika. Allerdings sind diese noch weitgehend

ungenutzt.



Das ergab das aktuelle CHEMonitor Trendbarometer von CAMELOT Management

Consultants und der Fachzeitung CHEManager. In der aktuellen CHEMonitor-Studie

bewerteten nur noch etwas mehr als ein Drittel der befragten Chemiemanager den

Standort Deutschland mit "gut", der niedrigste Wert seit dem Start der Erhebung

im Jahr 2013. Das Resultat spiegelt die aktuelle dramatische Lage der

Chemiebranche wider. Zu den andauernden Störungen in den Lieferketten und den

unsicheren Konjunkturaussichten kommen massive Preissteigerungen bei Rohstoffen

und Energieträgern verbunden mit der Gefahr extremer Knappheit in Europa.