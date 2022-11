LONDON, 16. November 2022 /PRNewswire/ -- IT-Führungskräfte wissen, dass sie bei unternehmerischen Entscheidungen eine tragende Rolle spielen. Laut einer neuen Studie von Appian (Nasdaq: APPN) könnte deren Fähigkeit, die geschäftliche Agilität voranzutreiben, jedoch nur von kurzer Dauer sein. Denn sieben von zehn (70 Prozent) deutschen Teilnehmer geben an, dass ihr Unternehmen bereits den Schwerpunkt von Innovationsprojekten auf Kostensenkungsinitiativen verlagert. Dies könnte den durch die schnelle Einführung neuer Technologien und Lösungen während der Coronapandemie erzielten Impuls aufhalten. Zudem kann sich dies nachteilig auf das Unternehmenswachstum und die technologische Transformation auswirken – und das zu einem Zeitpunkt, an dem Flexibilität und neue Ideen gefördert werden sollten.

Die Studie „From boom to bust: Why empowering developers is vital for business innovation" befragte 1.500 Entwickler und Softwareingenieure in Europa (Frankreich, Italien, Deutschland, Niederlande, Spanien und Großbritannien). Die deutschen Zahlen zeigen, dass fast drei Viertel (73 Prozent) der Befragten der Befürchtung ganz bzw. teilweise zustimmt, dass der Übergang von der Pandemie zum Konjunkturrückgang dazu führen wird. Doch nicht nur das: Sie befürchten auch, dass Unternehmen IT-Budgets reduzieren und Personal abbauen, sich die IT-Rückstände vergrößern und die Digitalisierungs- und Modernisierungsbemühungen verlangsamen.

Dies steht in deutlichem Gegensatz zu den während der Pandemie erzielten Fortschritte, als schnelles Handeln und Innovationen gefragt waren. Mehr als neun von zehn (92 Prozent) der Befragten in Deutschland geben an, dass ihr Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren den Schwerpunkt auf die IT-gestützte Umgestaltung des Geschäfts stark beschleunigte. Inzwischen sagen mehr als drei Viertel (76 Prozent), dass sie als Partner bei der Entscheidungsfindung im Unternehmen einen hohen Stellenwert haben. Organisationen, die den gestiegenen Handlungsspielraum der Entwickler nicht ausnutzen, laufen jedoch Gefahr, dass die Erträge sinken.