Die Porsche Holding Salzburg wählt Keepit für den Ransomware-Schutz

München (ots) - Keepit, der einzige herstellerneutrale Cloud-native Anbieter von

SaaS Data Backup Lösungen mit Blockchain-Verifizierung und eigenen Rechenzentren

innerhalb der EU, sichert nun die Porsche Holding Salzburg gegen Datenverlust ab

und bietet mit seinen effizienten SaaS-Datensicherungslösungen Schutz vor

Ransomware-Bedrohungen.



Die Porsche Holding Salzburg ist einer der größten und erfolgreichsten

Automobilvertriebe in Europa und ist heute in 22 Ländern in Europa sowie in

Kolumbien, Chile, China, Malaysia, Singapur und Japan tätig. Nach dem Wechsel

von einem lokal installierten Mailsystem in die Cloud suchte die Porsche Holding

nach einer skalierbaren SaaS-Cloud-Backup-Lösung, die ihre 30.000 Benutzerkonten

sichert und vor Datenverlust schützt.