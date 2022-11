PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Leichte Verluste bei ruhigem Geschäft haben am Mittwoch den Handel an den europäischen Börsen geprägt. Damit setzt sich die Konsolidierung seit Wochenbeginn fort. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,4 Prozent auf 3899,42 Punkte. Der französische Cac 40 sank um 0,36 Prozent auf 6617,44 Punkte. Der britische FTSE 100 präsentierte sich dagegen kaum verändert.

An den Börsen setzte sich damit das abwartende Geschäft fort. "Als gestern Abend die ersten Meldungen über einen Raketeneinschlag in Polen die Runde machten, wurde klar, wie fragil das Fundament einer Erholung an der Börse ist, wenn ein Krieg in Europa jederzeit eskalieren kann", merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets an. Die Lage habe sich zwar rasch beruhigt. "Die Entwicklung zeigt aber deutlich, wie nervös Anleger zu Recht mit diesem Thema umgehen", so Molnar.