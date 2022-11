Ölpreise drehen in die Gewinnzone

Am Ölmarkt sind die geopolitischen Risiken zuletzt stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Daher sei vorerst mit stärkeren Schwankungen bei den Ölpreisen zu rechnen, hieß es weiter./jkr/bgf/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Nachdem die Notierungen am Morgen noch etwas gefallen waren, drehten sie bis zum Mittag in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 94,41 US-Dollar. Das waren 55 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 Cent auf 87,22 Dollar.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer