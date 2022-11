Brasilien will Weltklimakonferenz im Amazonasgebiet ausrichten

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Brasilien bietet sich den Vereinten Nationen als Gastgeber einer Weltklimakonferenz an. Darüber werde er mit UN-Generalsekretär António Guterres sprechen, schrieb der gewählte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Mittwoch auf Twitter. Das Treffen solle im Amazonasgebiet abgehalten werden. "Ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen, die den Amazonas verteidigen, die Region und die konkrete Realität kennen lernen." Lula ist zurzeit in Ägypten auf der laufenden Klimakonferenz. Die nächste, die COP28 Ende des Jahres 2023, ist bereits an die Vereinigten Arabischen Emirate vergeben./toz/DP/jha