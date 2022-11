Die Ballung verschiedenster Krisen - u.a. durch Ukraine-Krieg, explodierende Energiepreise, Teuerungsrate - hat auch in Deutschland zum befürchteten wirtschaftlichen Abschwung geführt. Wie aber reagieren die Finanzvorstände deutscher Firmen auf die immens gestiegenen Kosten und Risiken, und welche Maßnahmen planen sie, um Ihr Business krisenresistenter zu gestalten? Diesen und weiteren wichtigen Fragen geht der CFO Survey von Deloitte in seiner Herbstausgabe nach und beleuchtet dabei insbesondere die Stimmung in den besonders betroffenen Branchen: im verarbeitenden Gewerbe sowie im Immobilienbereich.

- Finanzvorstände in Deutschland begegnen der Inflation durch vielfältige Maßnahmen, die von Preiserhöhungen bis zu verbesserter Energieeffizienz reichen - Infolge der geopolitischen Risiken planen 70 Prozent der Firmen, im kommenden Jahr verstärkt in Deutschland zu investieren - Digitale Technologien haben für drei Viertel der Unternehmen starke Auswirkungen auf ihre Finanzfunktion, die sich schneller an neue Anforderungen anpassen müssen

"Der Abschwung ist in Deutschland angekommen, und mit ihm hat die Einstellungs- und vor allem Investitionsbereitschaft in Deutschland abermals gelitten - kein Wunder, schließlich gehen auch die Margen in Zeiten von Inflationssteigerung, Lieferkettenproblemen, Energiepreisen und Zinsanhebung zurück. Kostensenkungen sind jetzt mit Abstand Priorität Nummer eins für Unternehmen", sagt Dr. Alexander Börsch, Chefökonom bei Deloitte und mitverantwortlich für den deutschen Teil der Studie.



Mehr Investitionen in Deutschland



"Ein weiterer Effekt macht sich bemerkbar: Die geopolitischen Herausforderungen durch Pandemie und Ukraine-Krieg haben den Fokus für Investitionen weg von China in Richtung Deutschland und Europa gelenkt. Geostrategische Faktoren werden wichtiger für die Standortentscheidungen von Unternehmen sowie ihrer Lieferketten und sollen laut unserer Befragung in Zukunft eine sehr viel prominentere Rolle in der Unternehmensstrategie spielen", so Börsch weiter.

Die stark gestiegenen Unsicherheiten infolge der geopolitischen Unwägbarkeiten wirken sich entsprechend auf die Lokalisierung der geplanten Investitionen aus - hin zu 'Made in Germany' und 'Friendshoring'. So belegt der CFO Survey eine zunehmende Vorsicht deutscher Unternehmen bei Auslandsinvestitionen: Ein knappes Fünftel verschiebt seine Auslandsinvestitionen wegen der gegenwärtigen politischen Risiken.