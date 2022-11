Viele Kunden hoffen noch auf vollen Umweltbonus / PremiumZulasser erwarten heißen Jahresendspurt

Köln (ots) - Die PremiumZulasser eG und ihre bundesweit 55 Mitgliedsbetriebe

rechnen in den verbleibenden Wochen des laufenden Jahres mit einem deutlichen

Zuwachs bei den Neuzulassungen von batterieelektrisch angetriebenen Pkw und

Plug-in-Hybriden. Der Grund: Die staatliche Förderung von Plug-in-Hybriden läuft

zum Jahresende aus. Die Innovationsprämie für batterieelektrisch betriebene

Fahrzeuge sinkt zum selben Zeitpunkt von derzeit maximal 6.000 Euro auf den

Höchstsatz von 4.500 Euro. Käufer eines neuen Plug-in-Hybriden unterstützt der

Bund nur noch bis zum 30. Dezember mit bis zu 4.500 Euro.



Trotz massiver Kritik seitens der Hersteller und des Handels hält die Regierung

in Berlin an der Regelung fest. "Für viele Neuwagenkunden ist die Enttäuschung

programmiert. Dies gilt insbesondere für die, die sich für den Kauf eines

Plug-in-Hybriden entschieden haben", sagt Florian Cichon, Vorstandsvorsitzender

der PremiumZulasser eG.