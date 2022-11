Jetzt mal generell: Inwieweit hilft es uns Tradern, auf die technische Analyse bzw. auf Zahlen- und Datenmuster zurückzugreifen, um die richtige Aktie in der richtigen Marktphase zu finden? Und: Kann man derzeit ein grobes Muster wie mehr Value statt Growth oder mehr Antizykliker statt Zykliker sowie mehr Defensive o.ä. erkennen? Auf welche Aktien sollten Anleger in der nächsten Zeit schauen?

Fragen über Fragen, die unsere Leser derzeit immer wieder an uns herantragen. Wir haben Lars Wißler (Foto), unseren "Aktie der Woche"-Chefredakteur, um Antworten gebeten. Übrigens: Die aktuelle "Aktie der Woche" von Lars liegt wieder gut im Rennen. Seine Empfehlung in der Vorwoche fuhr fast sieben Prozent ein. Seien Sie in der nächsten Woche einfach mit dabei! Hier mitmachen!