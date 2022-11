Else Nutrition führt seine Produkte bei JD.com, dem größten E-Händler Chinas, ein

- Weniger als 2 Monate nach der Markteinführung in China eröffnet Else Nutrition einen Flagshipstore auf JD.com, dem umsatzstärksten Internetunternehmen in China

VANCOUVER, BC, 16. November 2022 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen nach einer erfolgreichen Einführung auf Tmall im September seine Bemühungen zur Durchdringung des chinesischen Marktes mit der Eröffnung eines zweiten Online-Shops bei JD.com verstärkt. Diese Einführung erfolgt zu Beginn der beiden einkaufsstärksten Monate des Jahres in China und soll die Verbreitung von Else-Produkten bei chinesischen Eltern deutlich beschleunigen.

Seit dem Beginn des Direktverkaufs an Verbraucher über Tmall wurde Else von ChinaDaily.com.cn vorgestellt und auf Tmall als Bestseller in der Kategorie aufgeführt. Else ist bestrebt, den bisherigen Erfolg zu nutzen, um den Bekanntheitsgrad der Marke und somit den Umsatz während der chinesischen Shoppingtage Double 11 und Double 12 zu steigern.

„Die Resonanz der chinesischen Verbraucher und wichtigen Meinungsführer auf die Produkte von Else Nutrition war hervorragend. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, unseren zweiten Shop in China auf JD.com - Chinas größtem E-Händler - zu eröffnen“, erklärt Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Wir erwarten eine sehr gute Akzeptanz der Produkte und haben daher beschlossen, die Lieferungen nach China in den kommenden Monaten in Erwartung dieser Nachfrage zu erhöhen.“

JD.com ist Chinas größter Online-Händler und gemessen am Umsatz das größte Internetunternehmen des Landes. JD zählt 580 Millionen aktive Kunden pro Jahr, und über den JD-Shop von Else Nutrition können Eltern auf der Plattform die Produkte der Reihen Else Toddler und Baby Super Cereal direkt kaufen. Der Zugang zum JD-Publikum wird den Absatz von Else Nutrition-Produkten bei neuen chinesischen Kunden in den kommenden Monaten voraussichtlich steigern.