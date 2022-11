FIFA+ und Hisense werden Fans während der gesamten FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM), mit der neuen Sendung "FIFA World Cup Daily, by Hisense" auf dem Laufenden halten

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -



- FIFA World Cup Daily, by Hisense wird jeden Tag vom FIFA Fan-Festival in Doha

übertragen

- Caroline Moraes, Michael "Timbsy" Timbs und Rachel Stringer sind die Gastgeber

der Sendung

- Prominente, Schöpfer, Influencer und Legenden werden sich in der Sendung

treffen, die globale Analysen mit lokalen Berichten von 32 Beitragenden aus

jedem mitwirkenden Land kombinieren wird.



FIFA+ ist stolz darauf, den Start von FIFA World Cup Daily, by Hisense

bekanntgeben zu können. Eine Sendung, die täglich beim FIFA Fan Festival(TM) im

Al Bidda Park in Doha produziert wird und Prominente, Schöpfer, Influencer und

Legenden zusammenbringt, um das Spiel des Tages gemeinsam zu rekapitulieren.