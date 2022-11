Finanzdienstleister ebase mietet pünktlich zum Baustart 7.300 Quadratmeter im Holz-Hybrid-Gebäude "i8" auf dem iCampus im Werksviertel (FOTO)

München (ots) - Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase) bezieht

mit ihrem Hauptsitz künftig rund ein Drittel des "i8" auf dem iCampus im

Werksviertel. Das Gebäude, das von der R&S Immobilienmanagement GmbH entwickelt

wird, bildet mit seiner nachhaltigen Holz-Hybrid-Konstruktion und

außergewöhnlichen Architektur einen neuen Fixpunkt im Münchner Osten. ebase wird

die Flächen voraussichtlich mit Fertigstellung des "i8" Ende 2024 beziehen. Der

Bau des Gebäudes startet planmäßig noch Ende November dieses Jahres.



Nach einem Entwurf des renommierten dänischen Architekturbüros C.F. Møller

entsteht auf dem iCampus im Werksviertel aktuell das erste Holz-Hybrid-Gebäude

im Münchner Werksviertel. Mit ebase bekommt das "i8" nun seinen ersten Mieter.

Auf rund 7.300 Quadratmetern Fläche wird der Finanzdienstleister, der auf

digitale Lösungen im Bereich der Portfolioverwaltung sowie im Depotgeschäft

spezialisiert ist, seinen neuen Hauptsitz beziehen. Aktuell hat ebase mit rund

350 Mitarbeitern seinen Firmensitz in Aschheim. Moritz Eulberg, Leiter

Projektentwicklung des Bauherrn R&S Immobilienmanagement GmbH, freut sich über

den Vermietungserfolg: "Innovative Gebäudekonzepte ziehen innovative Unternehmen

an. Genau das wollten wir mit dem nachhaltigen und designtechnisch höchst

anspruchsvollen i8 auf dem iCampus erreichen."