FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Deutschland werden nach Einschätzung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in den kommenden Monaten weiter stark steigen. Während die Teuerung in den USA den Höhepunkt bereits überschritten habe, erwartet die LBBW den Spitzenwert bei der deutschen Inflationsrate erst im kommenden Februar bei zwölf Prozent. "Ein Rekordwert in der Geschichte der Bundesrepublik", sagte LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer am Mittwoch in Frankfurt.

Erst ab dem kommenden Frühjahr sei mit einem Rückgang der Inflation zu rechnen. Als Gründe nannte Kraemer neben Basiseffekten bei den Energiepreisen auch eine Verbesserung der Lieferketten. Dies dürfte für sinkende Transportkosten sorgen. Zudem wird in Deutschland in den kommenden Monaten eine Rezession erwartet, die für eine geringere Nachfrage und weniger Preisdynamik sorge.