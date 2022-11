XORTX Therapeutics ernennt Stacy Evans, M.D., MBA, zum Chief Business Officer

CALGARY, ALBERTA, den 16. November 2022. XORTX Therapeutics Inc. (NASDAQ: XRTX, TSX-V: XRTX, Frankfurt: ANU) („XORTX“ oder das „Unternehmen“), ein klinisches Pharmaunternehmen im späten Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen gerichtet ist, freut sich, die Ernennung von Stacy Evans, MBA, zum Chief Business Officer bekannt zu geben. Mit der Einstellung von Dr. Evans wird ein Programm zur Geschäftsentwicklung in Zusammenhang mit dem unternehmenseigenen Programm XRx-008 gestartet, um einen globalen Partner für die Phase-3-Entwicklung und -Kommerzialisierung zu finden. Darüber hinaus hat XORTX Russo Partners mit David Melamed, Ph.D., als primären Ansprechpartner für die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens beauftragt.

Stacy Evans, M.D., MBA, ist ein führender Berater mit einer Erfahrung von fast 25 Jahren in den Bereichen Handels- und Geschäftsentwicklung, einschließlich zwölf Jahre bei Pfizer, wo er mehrere Transaktionen für Pfizer leitete, einschließlich beträchtlicher Erfahrungen im Bereich der seltenen Krankheiten. In den vergangenen sieben Jahren hat Dr. Evans kleine bis mittlere private und börsennotierte biopharmazeutische Unternehmen auf Führungsebene beraten und war für zahlreiche Kunden als Chief Business Officer tätig. Dr. Evans besitzt ein M.D.-Diplom von der McGill University sowie ein Executive MBA-Diplom von der Columbia University.

Allen Davidoff, Ph.D., Chief Executive Officer von XORTX, sagte: „Wir freuen uns, Stacy als Chief Business Officer in unserem Team willkommen zu heißen. Dr. Evans bringt eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Lizenzierung sowie Fusionen und Übernahmen in XORTX ein und wird unsere zunehmend aktiven Tätigkeiten in den Bereichen kommerzielle Bewertung und Geschäftsentwicklung leiten.“

Über das Programm XRx-008

Das Programm XRx-008 von XORTX beschäftigt sich mit der autosomal dominanten polyzystischen Nierenerkrankung (ADPKD), einer seltenen Krankheit, die für etwa 5 % aller Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen verantwortlich zeichnet. Wissenschaftliche Forschungen und klinische Entdeckungen unterstützen das Konzept, wonach chronisch hohe zirkulierende Harnsäurespiegel sowohl die Nieren als auch die kardiovaskuläre Gesundheit beeinträchtigen können. Die einzigartige eigene Formulierung des Xanthinoxidase-Hemmers Oxypurinol von XORTX hat gezeigt, dass sie die orale Bioverfügbarkeit von Oxypurinol bei gesunden Menschen beträchtlich erhöht. Die Vorbereitungen für die klinische Beschreibung des Nutzens der Xanthinoxidase-Hemmung auf den abweichenden Purinstoffwechsel und die Harnsäureproduktion bei Personen mit ADPKD werden in einer Phase-3-Zulassungsstudie in den USA, der EU und anderen globalen klinischen Zentren getestet, die 2023 beginnen soll. XORTX hat sowohl in den USA als auch in der EU Patente erhalten, die das Programm XRx-008 unterstützen, und bemüht sich zurzeit um die Ausweisung als Orphan-Arzneimittel.