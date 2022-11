Die kanadische Kupfergesellschaft Element 29 Resources (TSXV ECU / WKN A2QKKG) treibt die Entwicklung und Erkundung von gleich zwei fortgeschrittenen Kupferprojekten in Peru voran und konnte von dort zuletzt große Erfolge melden. Da ergibt es Sinn, dass die Gesellschaft von CEO Steve Stakiw nun auch an der Börse in Lima gelistet ist.

Ab heute, 16. November, können die Aktien des unserer Ansicht nach sehr aussichtsreichen Unternehmens auch an der „Bolsa de Valores de Lima“ (BVL) mit dem Symbol ECU gehandelt werden. Das neue Listing soll, so CEO Stakiw, Element 29 eine größere Sichtbarkeit und Liquidität verschaffen, indem man peruanischen aber auch anderen Fonds aus Südamerika, Institutionen und Privatanlegern eine einfachere Möglichkeit bietet, sich an der Entwicklung der in der Region gelegenen Kupferprojekte Elida und Flor de Cobre zu beteiligen.

An der Börse Lima, die BVL ist der aktivste Handelsplatz in Lateinamerika, sind derzeit 256 Unternehmen notiert, die insgesamt auf eine Marktkapitalisierung von rund 126 Mrd. USD kommen. Neben peruanischen und internationalen Bergbaufirmen sind in Lima auch vier Minengesellschaften gelistet, die an der TSX gehandelt werden sowie elf Bergbaufirmen, die in Kanada an der TSX Venture geführt werden. Hinzu kommt, dass die BVL dabei ist, die Fusion mit den Börsen von Santiago und Kolumbien abzuschließen. Der Deal sollte 2023 durch sein, womit Anleger dann über eine Plattform Zugang zu Investitionsmöglichkeiten aus drei Ländern – Chile, Kolumbien und Peru - hätten.

Unserer Ansicht nach ist die Notiz an einer Börse in der Region, in der Element 29 Resources aktiv ist, eine gute Idee, da sie möglicherweise die Akzeptanz des Unternehmens dort erhöht und der Gesellschaft Zugang zu einem neuen Kreis potenzieller Aktionäre verschafft. Langjährige Goldinvest.de-Leser werden sich daran erinnern, dass die Gold- und Kupfergesellschaft Rio Alto Mining, die später in einem Milliarden Dollar schweren Deal von Tahoe Resources übernommen wurde, den gleichen Weg gegangen ist. Wir hoffen jetzt auf baldige News von Element 29s Projekten und werden natürlich weiter berichten.

