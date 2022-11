Brickwise startet Zusammenarbeit mit deutsch-österreichischem Immobilienfinanzierer Bambus

Wien/München (ots) - Über die App-basierte Handelsplattform Brickwise können

Anleger:innen in Zukunft in Einfamilienhäuser und Villen investieren, die nicht

zur Gänze verkauft werden.



Über die App-basierte Handelsplattform Brickwise können Anleger:innen in

digitale Anteile von Wohn- und Gewerbeimmobilien investieren. Durch die

Kooperation mit Bambus wird das Angebot in Zukunft um Einfamilienhäuser und

Villen erweitert, die nicht zur Gänze von den ursprünglichen Eigentümer:innen

verkauft werden.