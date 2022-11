Deloitte CFO Survey Wie deutsche Unternehmen Geopolitik und Inflation managen

München (ots) -



- Finanzvorstände in Deutschland begegnen der Inflation durch vielfältige

Maßnahmen, die von Preiserhöhungen bis zu verbesserter Energieeffizienz

reichen

- Infolge der geopolitischen Risiken planen 70 Prozent der Firmen, im kommenden

Jahr verstärkt in Deutschland zu investieren

- Digitale Technologien haben für drei Viertel der Unternehmen starke

Auswirkungen auf ihre Finanzfunktion, die sich schneller an neue Anforderungen

anpassen müssen



Die Ballung verschiedenster Krisen - u.a. durch Ukraine-Krieg, explodierende

Energiepreise, Teuerungsrate - hat auch in Deutschland zum befürchteten

wirtschaftlichen Abschwung geführt. Wie aber reagieren die Finanzvorstände

deutscher Firmen auf die immens gestiegenen Kosten und Risiken, und welche

Maßnahmen planen sie, um Ihr Business krisenresistenter zu gestalten? Diesen und

weiteren wichtigen Fragen geht der CFO Survey von Deloitte in seiner

Herbstausgabe nach und beleuchtet dabei insbesondere die Stimmung in den

besonders betroffenen Branchen: im verarbeitenden Gewerbe sowie im

Immobilienbereich.