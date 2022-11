Legible veröffentlicht das erste „lebende Buch“ des Bestsellerautors T. Harv Eker

Vancouver, British Columbia, den 16. November 2022 - Legible Inc. (CSE: READ) (FWB: D0T) (OTC: LEBGF) („Legible“ oder das „Unternehmen“) freut sich, mit „Don't Believe a Thought You Think“ das erste in einer Reihe von multimedialen „lebenden Büchern“ zu veröffentlichen, die das Unternehmen für T. Harv Eker, einen New York Times Bestsellerautor, entwickelt.

Legible Publishing, der Verlagszweig von Legible, hat die einzigartigen Audio- und Videofunktionen der browserbasierten Leseplattform von Legible genutzt, um ein „lebendes Buch“ zu entwickeln, das Video- und Audiomaterialien von Herrn Eker enthält, in denen er Kommentare und Ressourcen, dynamische interaktive Elemente und animierte Grafiken ebenso teilt, wie die für Herrn Eker charakteristischen Erkenntnisse darüber, wie man das Leben und den Erfolg erreicht, den man sich wünscht.

„Ich bin begeistert, dass ich mit der innovativen Plattform und dem kreativen Team von Legible zusammenarbeiten kann, um dieses erstaunliche eBook verfügbar zu machen“, meinte Herr Eker. „Die extrem leicht zugängliche Legible-Plattform ermöglicht es, dass meine Transformationsarbeit über ein neues und sehr ansprechendes Medium noch viel mehr Menschen erreicht.“

„Don't Believe a Thought You Think“ ist exklusiv erhältlich auf Legible.com, der weltweit zugänglichen, browserbasierter, primär mobiler Leseplattform und Online-Buchhandlung von Legible, die Lesern mit Smart-Geräten eine Vorschau auf die Zukunft des Lesens elektronischer Bücher bietet, wo immer sie sind.

„Wir sind begeistert und stolz darauf, Lesern die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit mit diesem bahnbrechenden Autor vorstellen zu können, der für Menschen und Unternehmen gleichermaßen ungemein einflussreich ist“, so Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. „Wir sind davon überzeugt, dass diese Publikation nicht nur die Besucherzahlen und den Bekanntheitsgrad unserer multimedialen E-Reading- und Entertainment-Plattform erheblich steigern, sondern auch Herrn Ekers unvergleichliche Weisheit einem ganz neuen Publikum nahebringen wird. Außerdem können Autoren auf der ganzen Welt sehen, was wir tun können, um ihre einzigartigen Inhalte in unserem Format lebender Bücher zu erstellen und zu präsentieren.“