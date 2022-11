DAX verläuft unter 14.300 Punkten

Am Vortag hieß es im Insight: "Der DAX ist stark überkauft und normalerweise würden sich sofort klar Short-Positionen im aktuellen Bereich anbieten. Allerdings ist der DAX aktuell in einer Übertreibungsphase, wie sie nur hin und wieder einmal vorkommt, die sich selbst trägt. Short-Positionen bieten sich im Bereich des Fibonacci-Fächers unter 14.500 Punkten zwar an, sollten aber vorsichtig eingegangen werden, also in kleinen Stückzahlen mit geringem Risiko. Gerät der DAX dann unter Druck, könnte etwas nachgelegt werden."

Das hat soweit gepasst, der DAX gibt aktuell langsam nach. Solange der DAX unter 14.500 Punkten notiert, ist nun mit einem weiteren Kursrückgang zu rechnen. Dabei kann der DAX aktuell aber noch eine Zeit seitwärts notieren und erst in der Folge wieder nach unten abtauchen.