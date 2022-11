WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat im Oktober etwas weniger produziert. Die gesamte Herstellung sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen einen Anstieg um im Schnitt 0,1 Prozent erwartet. Zudem wurde die Entwicklung im Vormonat von plus 0,4 auf plus 0,1 Prozent revidiert.

Während die Warenherstellung im Verarbeitenden Gewerbe leicht stieg, gingen die Produktion im Bergbau und die Aktivität der Versorger zurück. Die Kapazitätsauslastung der Industrie sank um 0,2 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent. Sie liegt aber immer noch knapp über ihrem langfristigen Durchschnittswert./bgf/la/he