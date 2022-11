S&P 500 - Verlaufshoch und neuer Kursrückgang erwartet

Der S&P 500 befindet sich weiterhin in der üblichen Short-Zone der Vormonate im oberen Bereich des fallenden Trendkanals im Wochenchart. In diesem Bereich könnte der S&P 500 wie bereits zuvor wieder nach unten abdrehen und den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortsetzen. Möglicherweise bereits mit dem Vortageshoch am 50er-EMA bei 4.050 Punkten. Geht es doch höher, bleibt die Luft dünn, der S&P 500 hat bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart nur noch Platz bis 4.100/4.120 Punkte.

Trading-Strategie: