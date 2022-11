Fazit:

Die aktuell und vor allem zähe Seitwärtsphase ist als neutral zu bewerten. Um greifbare Long-Signale bei Salesforce zu erhalten, muss mindestens ein Wochenschlusskurs oberhalb von 166,00 US-Dollar gelingen - also eine klassischeStop-Buy-Order. Anschließend könnte dann der Bereich zwischen 183,84 und 188,58 US-Dollar in Angriff genommen werden. Zum Einsatz könnte dann beispielshalber das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KG1917 zum Einsatz kommen. Die maximale Renditechance beliefe sich dann auf 120 Prozent, endgültiges Ziel im Schein läge dann bei 5,34 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 160,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 2,57 Euro ableiten.