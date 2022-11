Der für den breiten New Yorker Aktienmarkt stehende S&P 500 verlor 0,49 Prozent auf 3972,31 Zähler. An der technologielastigen Nasdaq-Börse ging es nach einer relativ deutlichen Vortagserholung wieder etwas schärfer bergab: Der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor dort 1,01 Prozent auf 11 751,69 Punkte. Der Chipkonzern Micron stimmte hier die Anleger nachdenklich mit der Aussage, die Marktaussichten hätten sich für das vierte Quartal eingetrübt.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Kursrally an der Wall Street ist am Mittwoch weiter am Stocken. Der Leitindex Dow Jones Industrial konnte zwar nach einer halben Handelsstunde um 0,07 Prozent auf 33 615,27 Punkte zulegen. Er bleibt damit aber in seinem Schwankungsrahmen der vergangenen drei Tage. Nach einem Spitzenplus von 18,6 Prozent seit dem Tief von Mitte Oktober halten sich die Anleger neuerdings stärker zurück.

