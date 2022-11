Sustainable Award in Finance Pangaea Life Doppelsieger für soziale und ökologische Produktgestaltung (FOTO)

München (ots) - Mit dem Ziel die wirksam nachhaltigsten Produkte der

Finanzbranche auszuzeichnen, vergeben das führende Analysehaus MORGEN & MORGEN

mit dem Bankmagazin und dem Versicherungsmagazin auch dieses Jahr den begehrten

Sustainable Award in Finance. Die nachhaltige Marke der Bayerischen geht mit der

Zukunftsvorsorge "Pangaea Life Invest" und der betrieblichen Altersvorsorge

"Pangaea Life bAV Invest" für ihre soziale und ökologische Nachhaltigkeit als

doppelter Sieger hervor. Beide Produkte erhalten den Award in den Kategorien E

für Environment und S für Social.



"Mit Pangaea Life Invest und Pangaea Life bAV Invest bieten wir Menschen gerade

in diesen unsicheren Zeiten die Möglichkeit, mit einer hohen Stabilität und

einer attraktiven Rendite in zwei Kernthemen des nachhaltigen Wandels unserer

Gesellschaft zu investieren", sagt Daniel Regensburger, Geschäftsführer der

Pangaea Life. "Dass die Jury nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale

Nachhaltigkeit unserer Produkte auszeichnet zeigt, dass wir bei der

Produktgestaltung eine ganzheitlich nachhaltige Philosophie verfolgen, die

Mensch und Planeten gleichermaßen in den Mittelpunkt unseres Tuns rückt."