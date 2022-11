Subscription Management und Payment Gateway aus einer Hand / billwerk und Reepay setzen neue Maßstäbe durch automatisierte Zahlungsverkehrsabwicklung

Frankfurt am Main (ots) - Die Wahl des richtigen Zahlungspartners und

-verfahrens ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für jedes Abo-Geschäftsmodell -

idealerweise sind die Zahlungstransaktionen und -details nicht nur einfach zu

verwalten, sondern auch direkt mit der Unternehmenssoftware verbunden. Aus

diesem Grund hat billwerk nun Reepay zur zentralen Bezahlplattform gemacht und

vollständig in seine Plattform integriert. Der entscheidende Vorteil: Kunden

können mit nur einem Vertrag und einem Ansprechpartner arbeiten - ein

zusätzlicher Vertrag und der Kontakt zu einem externen Zahlungsdienstleister

entfallen, denn Reepay hat verschiedene Acquirer integriert, unter denen Kunden

ihren Karten-Acquirer auswählen können.



Das passt perfekt zusammen: Während billwerk der führende europäische

Technologieanbieter für Subscription Management ist, bietet Reepay europaweit

cloudbasierte Rechnungs- und Zahlungslösungen an. Zahlungen für Endkunden werden

über Kreditkarten und Apple Pay ermöglicht. In Kürze werden auch

SEPA-Lastschrift, MobilePay-Abonnements und Vipps verfügbar sein.